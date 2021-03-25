У Харкові скасували концерт українського рок-гурту Жадан і Собаки через порушення карантинних вимог.

Виступ гурту був запланований на 24 березня в місцевому арт-клубі Корова.

Як повідомив відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області, місцеві правоохоронці звернулися до власника закладу перед початком концерту.

Поліцейські нагадали йому про можливі наслідки недотримання карантинних норм. Оскільки Харків перебуває в помаранчевій зоні, то проведення масових заходів за участю понад однієї людини на 4 кв. м. площі або наповненість понад 50 місць у кожному окремому залі заборонені.

Правоохоронці обійшлися профілактичною бесідою, заходів щодо публіки, яка прийшла на концерт, вони не вживали.

Сергій Жадан попросив вибачення та повідомив про те, що концерт обов’язково відбудеться.

– Ми чудово розуміємо всі обставини, однак проведення культурно-мистецьких заходів в Харкові зараз офіційно не заборонене – хто не вірить, подивіться офіційну інформацію, проведення можливе, але з дотриманням карантинних вимог. Тому особливо прикро, що нам не дали робити нашу роботу, – сказав Жадан.

Також він підкреслив, що правоохоронні органи могли б заздалегідь попередити про те, що вони не дадуть провести виступ.

– Ми б встигли повідомити глядачам і вони б не рвалися з усього міста, ризикуючи власним здоров’ям у громадському транспорті. Зате ви прийшли безпосередньо на концерт і чекали годину, коли він розпочнеться. Елементарно для того, щоб оштрафувати заклад. Фактично тримаючи в заручниках кілька сотень людей, які чекали в залі початок заходу, – написав Сергій.

Океан Ельзи переносить тур

Гурт Океан Ельзи перенес тур Оранжерея в зв’язку із загостренням ситуації з коронавірусом в Україні. Всі заплановані березневі концерти перенесені на кінець травня-червень.

Тур розпочнеться у Львові – 29 березня. Всі придбані квитки залишаються дійсними.

Фото: Сергій Жадан