Український блогер-мільйонник Софія Стужук збільшила груди. Хоча раніше говорила, що за природну красу.

Нещодавно Софія Стужук полетіла до Стамбулу, де їй зробили операцію. Дівчина поділилася серією фотографій, на яких продемонструвала свої нові груди.

– Так, ви не помилилися. Роки прийняття і переконання себе в тому, в тому, що природне – гарне, – написала Софія.

Блогер зізналася, що її бентежив зовнішній вигляд грудей. Вона сказала, що постійно підбирала спіднью білизну, щоб усе виглядало естетично.

Щодо операції Стужук думала місяць, а також готувала себе морально.

– Дві години перельоту, 4,5 години операції, і вже третій день мук. Попереду ще мінімум місяць реабілітації. Сподіваюся, що заради майбутньої насолоди і комфорту. Так, змінила думку. І тепер не потрібно переконувати себе та інших, що і так гарно, – зізналася Софія.

Підписники блогера розділилися на два табори, хтось вважає, що вона все зробила правильно, а хтось дивується, як швидко людина змінює свою думку.

– Ну і де ж тут прийняття себе? Ви ж писали, що ніколи не ляжете під ніж заради естетики, – пишуть під публікацією Софії.









Ось і все прийняття себе: блогер Софія Стужук збільшила груди / 3 фотографии

Софія Стужук про смерть чоловіка

Дмитро Стужук помер 16 жовтня 2020 року від ускладнень, викликаних коронавірусом. Через п’ять місяців, Софія Стужук розповіла про смерть чоловіка і його проблеми зі здоров’ям.

Дівчина зізналася, що після того, що сталося, вона зрозуміла, здоров’я – найголовніше в житті. Незважаючи на те, що на початку 2020 року пара розлучилася, їм вдавалося зберігати дружні стосунки заради трьох дітей.

Фото: Софія Стужук