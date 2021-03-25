Американська модель Емілі Ратаковскі, яка нещодавно стала мамою, оприлюднила відверте фото з первістком.

На своїй сторінці в Instagram Емілі Ратаковскі показала, як годує сина грудьми. Вона поділилася світлиною, на якій сидить у сонячній кімнаті та тримає немовля на руках.

Притримуючи голівку рукою, Ратаковскі годує Сильвестра грудьми. Обличчя дитини модель приховала.

– Гарний хлопчик, – зворушливо написала зірка.

Шанувальникам Ратаковскі дуже сподобалася відверта і водночас ніжна світлина зірки. Менше ніж за добу допис зібрав майже 2 млн лайків.

Емілі Ратаковскі народила первістка

Американська модель та акторка Емілі Ратаковскі народила первістка 8 березня.

В Instagram вона поділилася фото, на якому тримає новонароджене немовля на руках та годує його грудьми. Модель розповіла, що сина назвала Сильвестр Аполло.

Емілі Ратаковскі заміжня за продюсером та актором Себастьяном Біра-Макклардом. Пара одружилася у 2018 році. Вони організували таємну церемонію, куди запросили лише найближчих друзів.

Фото: Емілі Ратаковскі