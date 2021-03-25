Відома супермодель Ірина Шейк показала архівний знімок, на якому вона зображена в юності.

Фотографія зірки зроблена в 2006 році, коли Ірині було 20 років.

Модель позує в тілесному комплекті спідньої білизни, а її волосся зібране в недбалий низький хвіст.

Підписники Шейк зазначили, що з кожним роком вона стає все краще.

– Ще не знала про те, яке життя попереду. Королева в будь-якому віці, – пишуть шанувальники супермоделі.

Пост зірки зібрав понад 450 тис. лайків і 2,5 тис. коментарів.

Шейк та Купер підтримують дружні стосунки

Навіть після розлучення Ірина Шейк та Бредлі Купер підтримують теплі стосунки. Офіційно пара розлучилася влітку 2019 року, але заради 3-річної доньки Леї вони залишилися хорошими друзями.

Екс-подружжя живе в одному місті – Нью-Йорку, та ділить батьківські обов’язки порівно.

Фото: Ірина Шейк