Відома супермодель Ірина Шейк показала архівний знімок, на якому вона зображена в юності.
Фотографія зірки зроблена в 2006 році, коли Ірині було 20 років.
Модель позує в тілесному комплекті спідньої білизни, а її волосся зібране в недбалий низький хвіст.
Підписники Шейк зазначили, що з кожним роком вона стає все краще.
– Ще не знала про те, яке життя попереду. Королева в будь-якому віці, – пишуть шанувальники супермоделі.
Пост зірки зібрав понад 450 тис. лайків і 2,5 тис. коментарів.
Шейк та Купер підтримують дружні стосунки
Навіть після розлучення Ірина Шейк та Бредлі Купер підтримують теплі стосунки. Офіційно пара розлучилася влітку 2019 року, але заради 3-річної доньки Леї вони залишилися хорошими друзями.
Екс-подружжя живе в одному місті – Нью-Йорку, та ділить батьківські обов’язки порівно.
Фото: Ірина Шейк