Українська співачка Tayanna (Тетяна Решетняк) розповіла про те, що вона помирилася зі своїм колишнім цивільним чоловіком, а фізичне насильство з його боку сформувало її як жінку.

Tayanna зізналася, що не тримає зла на свого колишнього цивільного чоловіка Єгора, стосунки з яким тривали протягом трьох років. В їх парі було багато – зради, моральне і фізичне насильство, але в підсумку, роки потому, вони стали найкращими друзями.

– Ми з ним помирилися і спілкуємося. Найкращі друзі, які бажають одне одному щастя і добра, – сказала артистка.

У пари є спільний син – 8-річний Даніель. За словами співачки, екс-коханий часто спілкується з дитиною і забирає до себе.

– Я йому вдячна абсолютно за все. Це дійсно було уроком для того, щоб я стала впевненіше і полюбила себе. Зрозуміла, що я людина, а не просто додаток до коханого. Я завжди сильно розчинялася в людині і забувала про себе, – зізналася Tayanna.

Виконавиця вважає, що Єгор з’явився в той момент, коли їй це було потрібно.

– Мене потрібно було трохи побити і посмикати, щоб я прийшла до тями, – сказала артистка.

Також співачка зазначила, що вона ніколи не була офіційно одружена, бо не хотіла. Хоча їй багато раз пропонували одружитися. За словами виконавиці, раніше вона вважала, що вийти заміж – це безвихідність.

Зараз Tayanna зізнається, що вже уявляє себе в білій сукні і з каблучкою на пальці.

– Уявляю себе в білій сукні і що я буду вагітна, у мене буде донька Ніколь. Напевно, саме зараз прийшов час моєї жіночності. Я дуже хочу заміж, – зізналася Tayanna.

Зірки, які постраждали від домашнього насильства

Якщо ви страждаєте в стосунках, то про це не варто мовчати, і вже тим паче терпіти. Багато відомих особистостей постраждали від домашнього насильства. Наприклад, Ріанна, Вітні Г’юстон, Ксенія Мішина, Оля Полякова тощо.

У добірці Фактів ICTV – хто із знаменитостей піддався насильству, як з цим боротися, а також, де шукати допомоги в разі біди.

Пам’ятайте, що ви завжди можете звернутися в поліцію. У МВС України склали пам’ятку для людей, які страждають від домашнього насильства. Телефон для жертв домашнього насильства: 15-47. Також можна звернутися в організацію Ла Страда-Україна – телефон: 116123.

Фото: Тетяна Решетняк