Відомий білоруський репер Тіма Білоруських визнав свою провину у незаконному зберіганні та вживанні наркотиків.

Справу 22-річного Тіми Білоруських та його 25-річного друга, якого також звинувачують в обігу наркотиків, прокуратура передала до суду. Вони визнали свою провину.

Хлопцям загрожує до п’яти років позбавлення волі за незаконний обіг наркотичних речовин без мети збуту.

Наразі Білоруських випустили під заставу, а його знайомий перебуває під арештом.

Тіму Білоруських затримали з наркотиками

У січні 2021 року реп-виконавця Тіму Білоруських затримали за звинуваченням у зберіганні наркотиків за статею 328 (Незаконний обіг наркотичних засобів) УК Республіки Білорусі.

У виконавця вдома було виявлено два кг так званої наркотичної речовини гашиш. У сторіз на своїй сторінці в Instagram артист прокоментував ситуацію та заявив, що історія про наркотики – не правда.

Джерело: Генпрокуратура Білорусі

Фото: Тіма Білоруських