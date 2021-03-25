Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян поділилася гарячими фото, на яких позує в бікіні.

На своїй сторінці в Instagram Кім Кардаш’ян оприлюднила відверті кадри з відпочинку.

На світлинах знаменитість лежить в гамаку та засмагає на сонці у чорному бікіні на тоненьких бретелях. Свій образ Кім довершила кепкою та сонцезахисними окулярами.

Лежачи в гамаку, Кардаш’ян продемонструвала свою розкішну фігуру та пишні груди. Шанувальники зірки зазначили, що вона має чудовий вигляд.

Кім Кардаш‘ян поділилася архівним фото

Днями зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян показала архівне фото, зроблене понад 20 років тому.

У кадрі зірка позує на пляжі без макіяжу. Фото 16-річної Кім зібрало понад 3 млн лайків. Шанувальники Кардаш’ян зазначили, що вона анітрохи відтоді не змінилася.

Фото: Кім Кардаш’ян