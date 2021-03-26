Співачка Аліна Гросу, яка доволі довгий час будувала кар’єру в РФ, презентувала україномовну пісню з назвою Міріада.

Слово міріада нечасто використовується в повсякденному лексиконі. За словами виконавиці, воно означає нескінченну кількість будь-чого.

У треку Аліна співає про змішанні почуття та спектр емоцій, що дарує нам кохання.

– Ти мої крила, моя зрадлива вада. З тобою кохання міріада, солодка дика ламбада, – співає Гросу.

Аліна Гросу розповіла про свій новий роман

У лютому Аліна Гросу вперше розповіла про роман з Романом Полянським. Упродовж довгого часу шанувальники дівчини могли тільки здогадуватися, що її пов’язує з відомим російським актором. Згодом вони презентували кліп на спільну пісню Полотенце.

На пряме запитання від фанатів Гросу відповіла, що їхні стосунки очевидні. Водночас вона опублікувала чорно-білий знімок, на якому актор цілує її в чоло.

Фото: Аліна Гросу