Співачка Аліна Гросу, яка доволі довгий час будувала кар’єру в РФ, презентувала україномовну пісню з назвою Міріада.
Слово міріада нечасто використовується в повсякденному лексиконі. За словами виконавиці, воно означає нескінченну кількість будь-чого.
У треку Аліна співає про змішанні почуття та спектр емоцій, що дарує нам кохання.
– Ти мої крила, моя зрадлива вада. З тобою кохання міріада, солодка дика ламбада, – співає Гросу.
Аліна Гросу розповіла про свій новий роман
У лютому Аліна Гросу вперше розповіла про роман з Романом Полянським. Упродовж довгого часу шанувальники дівчини могли тільки здогадуватися, що її пов’язує з відомим російським актором. Згодом вони презентували кліп на спільну пісню Полотенце.
На пряме запитання від фанатів Гросу відповіла, що їхні стосунки очевидні. Водночас вона опублікувала чорно-білий знімок, на якому актор цілує її в чоло.
Фото: Аліна Гросу