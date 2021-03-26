PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика
Каріна Зуєва |

Аліна Гросу презентувала україномовну пісню Міріада

Співачка Аліна Гросу, яка доволі довгий час будувала кар’єру в РФ, презентувала україномовну пісню з назвою Міріада.

Аліна Гросу

Слово міріада нечасто використовується в повсякденному лексиконі. За словами виконавиці, воно означає нескінченну кількість будь-чого.

У треку Аліна співає про змішанні почуття та спектр емоцій, що дарує нам кохання.

– Ти мої крила, моя зрадлива вада. З тобою кохання міріада, солодка дика ламбада, – співає Гросу.

Аліна Гросу розповіла про свій новий роман

У лютому Аліна Гросу вперше розповіла про роман з Романом Полянським. Упродовж довгого часу шанувальники дівчини могли тільки здогадуватися, що її пов’язує з відомим російським актором. Згодом вони  презентували кліп на спільну пісню Полотенце.

На пряме запитання від фанатів Гросу відповіла, що їхні стосунки очевидні. Водночас вона опублікувала чорно-білий знімок, на якому актор цілує її в чоло.

Фото: Аліна Гросу

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка