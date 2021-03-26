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Каріна Зуєва |

Червоний код: Брітні Спірс стривожила фанатів серією незвичайних знімків

Американська співачка Брітні Спірс знову здивувала своїх шанувальників серією дивних фотографій.

Бритни Спирс

У своєму Instagram Брітні нерідко ділиться незвичайними знімками і відеороликами, на яких вона танцює.

Цього разу зірка опублікувала три фото – на першому знімку зображений червоний холодильник, на другому – сама Спірс у червоних рукавичках, і на третьому – кошеня в червоному комоді.

– Червоний, – підписала зірка всі три публікації.

– Що означає цей колір? Це попередження, надзвичайна ситуація? У тебе все гаразд? – пишуть стривожені шанувальники співачки.

Сама Спірс залишає всі їхні повідомлення без відповіді. У мікроблозі коханого співачки, Сема Агарі, теж немає жодних натяків.

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Громадський резонанс щодо опікунства над Брітні Спірс підняли активісти руху #FreeBritney (Звільніть Брітні).

Шанувальників співачки бентежать її публікації в соцмережах. Учасники руху переконані, що таким чином артистка завуальовано благає про допомогу вже не перший місяць.

  • Бритни Спирс
  • Бритни Спирс
  • Бритни Спирс
  • Бритни Спирс
  • Бритни Спирс
  • Бритни Спирс
Червоний код: Брітні Спірс стривожила фанатів серією незвичайних знімків / 3 фотографии

Брітні Спірс просить позбавити батька опікунства

Брітні Спірс знову звернулася до суду з проханням позбавити свого батька Джеймі Спірса опікунства над нею.

Адвокат виконавиці заявляв, що має намір подати клопотання на слуханні 27 квітня. Він проситиме призначити опікуном Брітні Джоді Монтгомері, яка в 2019 році вже тимчасово виконувала цю функцію.

Фото: Брітні Спірс

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