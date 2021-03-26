Американська співачка Брітні Спірс знову здивувала своїх шанувальників серією дивних фотографій.
У своєму Instagram Брітні нерідко ділиться незвичайними знімками і відеороликами, на яких вона танцює.
Цього разу зірка опублікувала три фото – на першому знімку зображений червоний холодильник, на другому – сама Спірс у червоних рукавичках, і на третьому – кошеня в червоному комоді.
– Червоний, – підписала зірка всі три публікації.
– Що означає цей колір? Це попередження, надзвичайна ситуація? У тебе все гаразд? – пишуть стривожені шанувальники співачки.
Сама Спірс залишає всі їхні повідомлення без відповіді. У мікроблозі коханого співачки, Сема Агарі, теж немає жодних натяків.
Громадський резонанс щодо опікунства над Брітні Спірс підняли активісти руху #FreeBritney (Звільніть Брітні).
Шанувальників співачки бентежать її публікації в соцмережах. Учасники руху переконані, що таким чином артистка завуальовано благає про допомогу вже не перший місяць.
Брітні Спірс просить позбавити батька опікунства
Брітні Спірс знову звернулася до суду з проханням позбавити свого батька Джеймі Спірса опікунства над нею.
Адвокат виконавиці заявляв, що має намір подати клопотання на слуханні 27 квітня. Він проситиме призначити опікуном Брітні Джоді Монтгомері, яка в 2019 році вже тимчасово виконувала цю функцію.
Фото: Брітні Спірс