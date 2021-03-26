Американська акторка Емма Стоун та її чоловік, кінорежисер Дейв Маккері, вперше стали батьками.

Малюк з’явився на світ 13 березня. Хто саме народився в 32-річної Емми та 35-річного Дейва, поки що не повідомляється.

Маккері освідчився Стоун у грудні 2019 року . Відомо, що закохані таємно одружилися восени 2020 року.

Уперше про те, що пара очікує на поповнення в родині, заговорили на початку цього року. Однак представники подружжя принципово не коментують їхнє особисте життя.

Емма Стоун зіграє Круеллу Де Віль

У лютому компанія Disney презентувала перший трейлер до фільму Круелла з Еммою Стоун у головній ролі. Події в кінострічці розгортаються в Лондоні 1970-х років.

Круелла Де Віль – легендарна британська злодійка з маніакальною цікавістю до далматинців.

На момент виходу трейлера Емма була на восьмому місяці вагітності. Кінострічка вийде в прокат 27 травня 2021 року.

Фото: Depositphotos, Дейв Маккері