Михайло Заливако – що постить в Instagram герой Холостяк 11 сезон (ФОТО)

Новий сезон реаліті-шоу Холостяк вийшов на екрани 5 березня 2021 року.
Головним героєм проекту став 31-річний бізнесмен з Харкова, засновник логістичної компанії Михайло Заливако.
Чоловік розповів, що займається спортом, любить екстрим та гори. Минулого року здійснив сходження на Ельбрус за маршрутом першопрохідців.
Що постить в Instagram головний герой проекту Холостяк
У Михайла в профілі чимало світлин з походів у гори.
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Також на його сторінці можна знайти багато фотографій з милими тваринами.
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Також Михайло почав постити світлини з проекту.
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Полюбляє холостяк постити і різні картинки з жартами.
Холостяк 11
Холостяк 11 сезон виходить щоп’ятниці на телеканалі СТБ о 19.00.
19 березня в ефір вийшов третій випуск романтичного шоу. Під час нього головний герой Михайло Заливако вперше поцілував одну з учасниць.
Володаркою поцілунку стала Юлія, що має прізвисько Зайка. Дівчата з двох будинків дізналися про існування одне одного та почали з’ясовувати стосунки.
Загалом проект залишило того тижня аж вісім дівчат.