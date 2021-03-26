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Анастасія Дячкіна |

Гори, тварини і жарти: що постить в Instagram герой Холостяка 11 Михайло Заливако

Новий сезон реаліті-шоу Холостяк вийшов на екрани 5 березня 2021 року.

Гори, тварини і жарти: що постить в Instagram герой Холостяка 11 Михайло Заливако

Головним героєм проекту став 31-річний бізнесмен з Харкова, засновник логістичної компанії Михайло Заливако.

Чоловік розповів, що займається спортом, любить екстрим та гори. Минулого року здійснив сходження на Ельбрус за маршрутом першопрохідців.

Що постить в Instagram головний герой проекту Холостяк

У Михайла в профілі чимало світлин з походів у гори.

 

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Допис, поширений Michael Zalivako (@kanyeeebear)

 

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Допис, поширений Michael Zalivako (@kanyeeebear)

Також на його сторінці можна знайти багато фотографій з милими тваринами.

 

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Допис, поширений Michael Zalivako (@kanyeeebear)

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Також Михайло почав постити світлини з проекту.

 

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Допис, поширений Michael Zalivako (@kanyeeebear)

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Michael Zalivako (@kanyeeebear)

Полюбляє холостяк постити і різні картинки з жартами.

Михайло Заливако – що постить в Instagram герой Холостяк 11 сезон (ФОТО)

Холостяк 11

Холостяк 11 сезон виходить щоп’ятниці на телеканалі СТБ о 19.00.

19 березня в ефір вийшов третій випуск романтичного шоу. Під час нього головний герой Михайло Заливако вперше поцілував одну з учасниць.

Володаркою поцілунку стала Юлія, що має прізвисько Зайка. Дівчата з двох будинків дізналися про існування одне одного та почали з’ясовувати стосунки.

Загалом проект залишило того тижня аж вісім дівчат.

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