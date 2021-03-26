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Валентина Чорна |

Готуйте компенсацію: Лобода пригрозила судом пластичному хірургу

Співачка Світлана Лобода пригрозила пластичному хірургу судовим позовом.

Готуйте компенсацію: Лобода пригрозила судом пластичному хірургу

Узбецький пластичний хірург на своїй сторінці в Instagram оприлюднив відео, де робить операцію на носі дівчині, яка зовнішністю схожа на Світлану Лободу. Він навіть позначив співачку у своїх сторіз.

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Світлана Лобода пояснила ситуацію та розповіла, що в кріслі пластичного хірурга сидить не вона, а інша дівчина. Зараз зірка перебуває у Москві та презентує свою нову пісню Родной.

  • Світлана Лобода
  • Світлана Лобода
  • Світлана Лобода
  • Світлана Лобода
  • Світлана Лобода
  • Світлана Лобода
  • Світлана Лобода
  • Світлана Лобода
Готуйте компенсацію: Лобода пригрозила судом пластичному хірургу / 4 фотографии

Лободі дуже не сподобався вчинок лікаря, тому вона пригрозила йому судовим позовом. Що з цього приводу думає хірург – поки невідомо. Однак артистка налаштована дуже рішуче.

– В цей час в Узбекистані пластичний хірург робить операцію якійсь дівчинці і підписує мене. Ну що сказати, начувайтеся! Готуйте велику моральну компенсацію, з вами вже зв’язалися мої юристи, – сказала Лобода.

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Фото: Світлана Лобода

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