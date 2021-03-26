Весна 2021 року традиційно розпочалася у супроводі найромантичнішого реаліті-шоу Холостяк. Для телеканалу СТБ це вже 11 сезон.

Головним героєм нового сезону став 31-річний харківський бізнесмен Михайло Заливако.

Старт сезону став несподіванкою для всіх. Адже під час першої вечірки Холостяк залишив всіх дівчат. Учасниць розділили на два будинки. Обидві компанії зустрілися тільки наприкінці третього тижня.

Якраз у третьому ефірі Михайло відправив додому рекордну кількість дівчат. В результаті у шоу залишилися 12 учасниць.

Список учасниць шоу Холостяк 11:

Юлія Бельченко

Анна Богдан

Джессіка Чегі

Катерина Жук

Вікторія Завгородня

Анна Гузєєва

Розалі Номбре

Юлія Карнаух

Тетяна Шевцова

Олександра Миколюк

Єлизавета Крутікова

Дарія Ставнича

Третій випуск шоу Холостяк 11

19 березня в ефір вийшов третій випуск романтичного шоу Холостяк на СТБ. Під час нього головний герой Михайло Заливако вперше поцілував одну з учасниць.

Які ще перипетії відбувалися під час цього випуску – читайте на Фактах ICTV.