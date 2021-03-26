Телеведучий Дмитро Шепелєв і його кохана, архітектор Катерина Тулупова, стали батьками.

Шоумен поділився радісною новиною зі своїми шанувальниками, опублікувавши знімок із новонародженим.

Підписники Дмитра припустили, що у пари народився син. Такі висновки вони зробили через блакитний колір на ковдрі та шапочці немовляти.

– Ласкаво просимо, – написав шоумен під знімком.

Це перша спільна дитина пари. Дмитро вже виховує семирічного сина Платона, народженого співачкою Жанною Фріске, а Катерина – семирічну доньку Ладу.

Про те, що Шепелєв вдруге стане батьком, стало відомо на початку лютого. Тоді шоумен розповів, що вони готували своїх дітей до того, що скоро їх стане більше.

Шепелєв розповів про роботу мрії

На початку березня Дмитро Шепелєв розповів, що працює над новим проектом. Також він поділився тим, як йому вдалося досягти успіху на телебаченні. За словами Дмитра, він уже в 15 років писав матеріали для молодіжної програми.

Телеведучий зізнався, що іноді подумував кинути свою діяльність і піти в бізнес. Однак він зазначив, що щастя – це коли людина горить своєю справою.

Фото: Дмитро Шепелєв