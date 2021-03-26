Кінокомпанія Warner Bros. представила трейлер фільму Загін самогубців: Місія навиліт, заснованого на коміксах одного з найбільших американських видань DC Comics.

Ця кінострічка стане продовженням фільму Загін самогубців, що вийшов на екрани кінотеатрів у 2016 році.

Глядачі знову зможуть побачити австралійську актрису Марго Роббі у ролі Харлі Квін, яка з’явиться в оновленому образі в другій частині кінострічки.

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Вихід фільму Загін самогубців: Місія в Україні очікується на початку серпня 2021 року.

Режисером фільму став американський сценарист Джеймс Ганн. Він також знімає кінофраншизу Вартові Галактики, заснованої на коміксах Marvel, конкурента DC Comics.

Серіали Netflix

Американський постачальник фільмів і серіалів Netflix представив трейлер другої частини французького детективного серіалу Люпен. Серіал заснований на романах французького журналіста та письменника Моріса Леблана, головним героєм якого став вигаданий персонаж Арсен Люпен.

За сюжетом, у королеви Франції та дружини Людовика XVI вкрали кольє, у крадіжці якого звинуватили батька хлопчика на ім’я Ассан Діоп. Юний Ассап пережив самогубство батька, який перебував у в’язниці через злочин, якого він не скоював. Прем’єра запланована влітку 2021 року.

Фото: WB