PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика
Каріна Зуєва |

Оранжерея: Святослав Вакарчук презентував відеоверсію авторського проекту

Український співак Святослав Вакарчук презентував live-версію свого авторського проекту Оранжерея.

Святослав Вакарчук Оранжерея

Прем’єра проекту відбулася 6 березня. Він створений разом з учасниками гурту Океану Ельзи, джазовими музикантами і вокалісткою Віталіною Мусієнко.

Це третій авторський проект Святослава Вакарчука, який створений за межами гурту. До нього увійшло 12 пісень.

Відомо, що зйомки відеоверсії проходили на репетиційній базі, облаштованій декораціями, які допомогли переміститися в світ Оранжереї.

– Протягом зйомок музиканти джемили, спілкувалися між собою, імпровізували, як зазвичай буває у нас на репетиціях. Ці моменти зберегли без правок, щоб занурити вас в атмосферу Оранжереї, – написали в Instagram групи Океан Ельзи.

Відео вийшло атмосферним і затишним. Знято в спокійних тонах.

Океан Ельзи переносить тур

Гурт Океан Ельзи переніс тур Оранжерея через загострення ситуації з поширенням коронавірусу в Україні. Практично всі концерти, які були заплановані на березень перенесені на кінець травня-червень.

Раніше повідомлялося, що тур розпочнеться 29 березня у Львові, однак і цю дату перенесли на 7 червня.

Фото: Вікторія Квітка

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка