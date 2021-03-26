Український співак Святослав Вакарчук презентував live-версію свого авторського проекту Оранжерея.

Прем’єра проекту відбулася 6 березня. Він створений разом з учасниками гурту Океану Ельзи, джазовими музикантами і вокалісткою Віталіною Мусієнко.

Це третій авторський проект Святослава Вакарчука, який створений за межами гурту. До нього увійшло 12 пісень.

Відомо, що зйомки відеоверсії проходили на репетиційній базі, облаштованій декораціями, які допомогли переміститися в світ Оранжереї.

– Протягом зйомок музиканти джемили, спілкувалися між собою, імпровізували, як зазвичай буває у нас на репетиціях. Ці моменти зберегли без правок, щоб занурити вас в атмосферу Оранжереї, – написали в Instagram групи Океан Ельзи.

Відео вийшло атмосферним і затишним. Знято в спокійних тонах.

Океан Ельзи переносить тур

Гурт Океан Ельзи переніс тур Оранжерея через загострення ситуації з поширенням коронавірусу в Україні. Практично всі концерти, які були заплановані на березень перенесені на кінець травня-червень.

Раніше повідомлялося, що тур розпочнеться 29 березня у Львові, однак і цю дату перенесли на 7 червня.

Фото: Вікторія Квітка