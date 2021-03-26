Український співак Сергій Бабкін презентував трек-сповідь Вона знає, який присвятив своїй дружині Сніжані.

Сергій Бабкін зазначив, що нова пісня Вона знає – це його душевна сповідь та історія про магічні стосунки, від яких перехоплює подих.

Зворушливий трек артист присвятив своїй коханій Сніжані після того, як вона публічно розповіла про зради чоловіка. Автором слів та музики став сам артист.

– Вона знає – про жінку, яка поруч. Про найпотаємніші мрії та бажання. Про силу почуттів, які виникли й допомагають йти пліч-о-пліч все життя. Про найефективніші ліки від будь-якої хвороби – підтримку коханої людини. Вона – жінка, віра, енергія, душа, мить, мрія, любов, галактика, – розповів Сергій Бабкін.

Зради Сергія Бабкіна

В одному з останніх інтерв’ю Сніжана Бабкіна публічно зізналася, що чоловік їй зраджував. Вона наголосила, що за три роки шлюбу в Сергія Бабкіна було понад 100 жінок.

Згодом стало відомо, що Сніжана пробачила артисту. Раніше вона пережила зради батька та першого чоловіка, тому вирішила не тікати від болю, та пройшла шлях від образи до прийняття і пробачення.

Фото: Сергій Бабкін