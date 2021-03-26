Український дует TamerlanAlena презентував кліп на пісню Святая вода.

У новому кліпі дуету показано три сюжетні лінії життєвих злетів та падінь, які знайомі кожній людині.

Під час знімання відео на артистів вилили понад 200 л води за допомогою розпилювача. Необхідну конструкцію створили в студії.

– Бувають моменти, коли всі проблеми накопичуються, а життя підставляє нам підніжки. Після таких падінь обов’язково відбувається той самий чарівний момент оновлення та перезавантаження, і ми з новими силами продовжуємо підкорювати свої цілі та вершини, піднімаємося і йдемо далі, – зазначив дует .

Співаки наголосили, що вода – це символ очищення, що забирає весь негатив. За кілька годин кліп зібрав понад 20 тис. переглядів.

– Вода, чи то сльози або дощ, є символом очищення. Святою водою ми неначе змиваємо весь вантаж і негатив, трансформуючи його в позитивний результат. Усі проблеми на роботі, в творчості або у стосунках налагоджуються, і ми готові до нових звершень , – розповів дует.

Солістка дуету TamerlanAlena про втрату дітей

Солістка дуету TamerlanAlena Альона Омаргалієва розповіла про втрату двох дітей та важкий період свого життя.

Альона зізналася, що в неї двічі завмирав плід на ранніх термінах вагітності. Співачка разом зі свої чоловіком Тамерланом (справжнє ім’я – Юрій) виховує 7-річного сина Тимура. Подружжя вірить, що вони все ж стануть батьками вдруге.

Фото: TamerlanAlena