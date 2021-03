Відомий американський рок-гурт Evanescence вперше за 10 років випустив новий альбом, який називається The Bitter Truth.

У студійний альбом гурту увійшло 12 композицій. Продюсером роботи став Нік Раскулініч, який співпрацював з Foo Fighters, Stone Sour і Alice In Chains.

Варто відзначити, що чотири роки тому Evanescence випустили альбом Synthesis, проте він складався з альтернативних варіантів уже випущених треків. А от The Bitter Truth містить у собі абсолютно нову музику.

Відомо, що новий альбом уже очолив чарти iTunes 19 країн.

Лана Дель Рей презентувала новий альбом

Американська співачка Лана Дель Рей представила новий альбом Chemtrails Over The Country Club. Це сьомий студійний альбом виконавиці.

Chemtrails Over The Country Club налічує 11 композицій, дві з яких – Let Me Love You Like A Woman і Chemtrails Over The Country Club Лана представила ще до прем’єри альбому.