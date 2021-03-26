Колишня солістка гурту НеАнгели Слава Камінська презентувала нову пісню з назвою 911.

Це перша сольна робота співачки під псевдонімом Slava Kaminska. Свій трек виконавиця присвятила всім колишнім.

– Я не 911, не служба спасения. Не звони мне, когда ты один, по воскресеньям, – співає Слава.

За словами виконавиці, її репертуар суттєво відрізнятиметься від того, що було в гурту НеАнгели.

– Ми довго не могли визначитися, що з мого нового репертуару презентувати насамперед. Усі пісні дуже різні, як і я сама. Різний настрій та звучання. Наразі я повністю керую всіма процесами: від написання музики до оформлення обкладинки, сама собі продюсер. Це складно, але дуже цікаво, – зізналася Камінська.

Разом з піснею Слава представила кліп, в якому постала в нетиповому для себе образі – каре, обтислих легінсах і боді з масивними аксесуарами.