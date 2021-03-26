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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Каріна Зуєва |

Я не 911: Слава Камінська презентувала сольну пісню

Колишня солістка гурту НеАнгели Слава Камінська презентувала нову пісню з назвою 911.

Слава Каминская

Це перша сольна робота співачки під псевдонімом Slava Kaminska. Свій трек виконавиця присвятила всім колишнім.

– Я не 911, не служба спасения. Не звони мне, когда ты один, по воскресеньям, – співає Слава.

За словами виконавиці, її репертуар суттєво відрізнятиметься від того, що було в гурту НеАнгели.

– Ми довго не могли визначитися, що з мого нового репертуару презентувати насамперед. Усі пісні дуже різні, як і я сама. Різний настрій та звучання. Наразі я повністю керую всіма процесами: від написання музики до оформлення обкладинки, сама собі продюсер. Це складно, але дуже цікаво, – зізналася Камінська.

Разом з піснею Слава представила кліп, в якому постала в нетиповому для себе образі – каре, обтислих легінсах і боді з масивними аксесуарами.

Український дует НеАнгели розпався

Популярний український гурт НеАнгели розпався після 15 років творчої діяльності.

Раніше Слава Камінська вже говорила, що почне будувати свою сольну кар’єру. Вікторія Сміюха про свої плани поки що не розповіла, проте зазначила, що ще здивує своїх шанувальників.

Фото: Слава Камінська

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