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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Збалансоване харчування та відсутність вечері: як Джамала схудла на шість кілограмів

Українська співачка Джамала поділилася своїми секретами схуднення та зізналася, що завдяки правильному харчуванню їй вдалося скинути шість кілограмів за півтора місяця.

Джамала

На сторінці в Instagram Джамала розповіла, що вона активно працює над своєю фігурою та зовнішнім виглядом. Зараз співачка важить 63 кілограми при зрості 1, 73 м, але хоче скинути ще чотири.

Основний акцент у раціоні артистки – збалансоване харчування, у якому багато зелені, а також відсутність вечері.

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Джамала зізналася, що під час схуднення їй важко відмовитися від солодкого. Через стресові ситуації вона не може втриматися, щоб не випити чай з чимось смачним.

Тому артистка поділилися порадами, як уникнути залежності від цукру:

  • у шафі завжди повинен бути чорний шоколад із 85% какао. Можна з’їсти шматочок;
  • увечері випити ромашковий/ м’ятний/ мелісовий чай (будь-який на вибір);
  • можна з’їсти трохи горішків – фундук, мигдаль;
  • потрібно вживати магній.

Джамала про кар’єру в Москві

Українська співачка Джамала розповіла про кар’єру в Москві та можливість там жити.

В одному з останніх інтерв’ю артистка зізналася, що у 16 років дуже хотіла переїхати до Москви, щоб навчатися та будувати кар’єру в Росії.

Але завдяки батькам, які були категорично проти, Джамала вступила до університету в Києві, про що ні на мить не пошкодувала.

Фото: Джамала

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