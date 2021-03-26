Популярна британська акторка Кіра Найтлі відзначає свій день народження. Зірці виповнилося 36 років.

Одна з найвідоміших акторок у світовому кінематографі, багаторазовий номінант на премію Оскар, Золотий глобус і BAFTA. Дівчина, чия біографія доводить, що їй судилося стати публічною особою, і одна з тих зірок, яких немає в Instagram.

У свіжій добірці Фактів ICTV – життєвий шлях Кіри Найтлі та п’ять найромантичніших фільмів з її участю.

Біографія Кіри Найтлі

Кіра Найтлі народилася 26 березня 1985 року в Теддінгтоні (Лондон) у сім’ї театральних акторів – Вілла Найтлі і Шерман Макдональд.

У тому, що Найтлі піде слідами батьків – сумнівів не було. Вже в три роки вона попросила, щоб їй знайшли особистого агента і в шість років прохання дівчинки була виконане.

Незважаючи на вроджену дислексію – порушення читання і письма, майбутня зірка була в школі відмінницею, а весь вільний час присвячувала акторській майстерності.

У віці семи років Кіра зіграла маленьку дівчинку в кінострічці Royal Celebration. Перша серйозна роль була в фільмі Зоряні війни. Епізод I: Прихована загроза, де Найтлі попросили виконати роль двійника героїні Наталі Портман через схожість акторок. Далі портфоліо зірки стало поповнюватися вже більш значними ролями.

Головні жіночі ролі в Піратах Карибського моря, Гордості й упередженні, Спокуті, Анні Кареніній, Прихованій красі, Державних таємницях принесли Кірі світову славу та щиру любов шанувальників.

Останній з фільмів, який вийшов за участю Найтлі в 2020 році – це Міс Погана поведінка.

Незважаючи на свою активну кар’єру, акторці вдалося побудувати й особисте життя. Кіра одружена з музикантом Джеймсом Райтоном понад сім років. Пара виховує двох дочок – 5-річну Еді і однорічну Делайлу.

Кіра Найтлі одна з небагатьох зірок, які не користуються Instagram. За словами акторки, вона цілком може обійтися електронною поштою, а соцмережі сприймає як конкуренцію, де потрібно боротися за увагу підписників.

Романтичні фільми з Кірою Найтлі

Реальне кохання

Дев’ять історій про кохання, події в яких розвиваються напередодні Різдва. Кіра Найтлі зіграла роль дівчини на ім’я Джульєт.

Героїня акторки нещодавно вийшла заміж і не підозрює про те, що найкращий друг її чоловіка відчуває до неї теплі почуття. Він зізнався їй у коханні за допомогою табличок.

Гордість і упередження

Фільм знятий за мотивами однойменного роману Джейн Остін, написаного в 1813 році. Події в кінострічці розгортаються в Англії в кінці XVIII століття.

Кіра Найтлі грає головну героїню низького соціального становища – Елізабет Беннет, яка закохується в зарозумілого та заможного містера Дарсі. Чоловік не відразу відповідає дівчині взаємністю. Обставини постійно зіштовхують їх, тим самим дають можливість дізнатися один одного краще.

Минулої ночі в Нью-Йорку

Джоанна – так звати головну героїню у фільмі Минулої ночі в Нью-Йорку, яку зіграла Кіра Найтлі.

Події в кінострічці розвиваються навколо подружньої пари. Джоанна підозрює свого чоловіка у зраді з його колегою по роботі. Після від’їзду благовірного у відрядження, дівчина зустрічає своє перше кохання, яке змусило її засумніватися в тому, чи сильні її нинішні почуття та чи варто зберігати сім’ю.

Анна Кареніна

Екранізація однойменного роману Льва Толстого. Класика світової літератури у виконанні найкращих британських акторів присвячена любові й шлюбу на заході існування Російської імперії.

Кіра Найтлі, яка грає головну героїню – Анну, і є дружиною високопоставленого чоловіка, закохується в простого офіцера. Заборонене кохання, нескінченні плітки за спиною, відмова чоловіка віддавати єдиного сина Сергія та захоплення морфієм. Все це призводить до того, що Кареніна закінчує своє життя під колесами потяга.

Крихітка

30-річна героїня Кіри Найтлі – Меган, несерйозно сприймає свій вік. Замість того, щоб прийняти пропозицію вийти заміж за свого хлопця, дівчина тікає до 16-річній подруги та відривається з підлітками. Батько дівчинки не в захваті від цієї ідеї, однак незабаром між дорослими людьми з’являється іскра.

Ювілеї знаменитостей

У 2021 році своє 40-річчя відсвяткують відомі актори і співаки, серед яких – Наталі Портман, Меган Маркл, Бейонсе, Джессіка Альба тощо.

Більш детально, кому з відомих людей виповниться 40 років у цьому році – читайте в добірці Фактів ICTV.