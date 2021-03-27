Холостяк 11 на СТБ: хто залишив шоу у 4 випуску (ФОТО)

Четвертий випуск романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 стартував із переїзду дівчат до будинку суперниць.

Побачення Єлизавети та Михайла

Перше побачення на четвертому тижні було індивідуальним. Холостяк та Єлизавета вирушили кататися на роликах.

Екстрим для Лізи справа не нова, бо дівчина щодня висить під куполом цирку.

Пара у величезному торговому центрі була одна.

– Усі в дитинстві мріяли побувати в закритому торговому центрі. Так ось, він сьогодні в нашому розпорядженні, — зазначив Михайло.

Холостяк зізнався, що йому подобається Ліза. Особливо те, що спілкування з нею завжди легке та невимушене.







Масаж ніг, ром і поцілунок: як пройшов четвертий випуск Холостяка і хто залишив шоу / 2 фотографии

Коли пара випробувала всі автомати та іграшки у ТРЦ, то вони усамітнилися з картоплею фрі та дюшесом.

Дівчина розповідала про свою родину, близьких. Проте без перчинки не обійшлося. У дитинстві Ліза двічі потрапляла до поліції через бійки.

Групове побачення Розалі, Джессіки й Ані у стилі епохи Фіцджеральда

Побачення проходило у стилі 20-30 років минулого століття, коли в США діяв сухий закон.

Коктейлі за баром готував Михайло, дівчата керували цим процесом, тому у хід пішли текіла, ром та інші міцні напої.











Масаж ніг, ром і поцілунок: як пройшов четвертий випуск Холостяка і хто залишив шоу / 3 фотографии

Потім компанія вирішила пограти в алкогольну рулетку. Завдання у грі траплялися різні, зокрема і досить пікантні. Аня, наприклад, пірнула під стіл, щоб зробити масаж ніг, а потім, навіть, поцілувала Холостяка.

Згодом до компанії приєднався товариш Михайла – Сергій. Поспілкувавшись трохи з дівчатами, друг головного героя зміг відкрити цікаву інформацію.

Цікаво, що Аня спочатку активно намагалася звабити Михайла, а потім взялася і за його товариша.

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Анна Богдан захворіла, тому не змогла вирушити на побачення з Михайлом.

Щоб підтримати дівчину, Холостяк вирішив влаштувати побачення в режимі онлайн.

Головним заняттям під час онлайн-зустрічі була кулінарія.

Бал у стилі епохи Відродження

Фінальним завершенням тижня став бал. Михайлу були цікаво, чи зможуть впоратися з правилами етикету того часу. Джессіка через свій гучний сміх з ними не впоралася, за що її попросили залишити бал.

Ба більше, на бал були запрошені гості. Вони увійшли у масках. Ними виявилися екс-Холостяки — Макс Михайлюк та Нікіта Добринін. Також фіналіст проекту Холостячка Олексій Тригубенко і ведучий Григорій Решетник.



















Масаж ніг, ром і поцілунок: як пройшов четвертий випуск Холостяка і хто залишив шоу / 5 фотографий

Як пройшла церемонія троянд

У четвертому випуску шоу Холостяк проект залишили одразу дві дівчини.

Троянду не отримала Аня. Михайла обурило те, що дівчина фліртує з усіма чоловіками довкола, зокрема з його товаришем та гостями на балу.

Також додому вирушила Вікторія. Холостяк зізнався, що йому не до вподоби маска, яку Віка носить весь час і не планує знімати.

Михаил Заливако

Главным героем шоу Холостяк 11 на СТБ стал харьковчанин Михаил Заливако. Ему 31 год и он имеет свой бизнес в сфере логистики.

Михаил не представляет своей жизни без спорта, а также обожает горы. Он верит, что именно в проекте сможет найти свою настоящую любовь, и для этого даже готов менять правила.