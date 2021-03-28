Українська співачка Джамала розповіла про колаборацію з Біллі Айліш та гонорар €50 тис. за одну пісню.

В інтерв’ю програмі Ранок у великому місті на ICTV артистка відповіла на 33 запитання Олександри Кучеренко про особисте життя та творчу кар’єру.

Джамала зізналася, що чоловік називає її ласкаво Сусанік, Сусана або Хом’як.

Найталановитішими співачками України вона вважає Юлію Саніну, Tayanna та солістку гурту Один в каное Ірину Швайдак.

Також Джамала зазначила, що їй дуже подобається творчість Біллі Айліш і в майбутньому вона хотіла б заспівати з нею.

Пісню Пастка співачка написала за 15 хвилин, а кліп на композицію Вірю в тебе коштував їй $17 тис.

Джамала розповіла, наскільки збільшився її гонорар після перемоги на Євробаченні та зазначила, що якби була на місці президента, то більше дбала б про культуру.

– За одну пісню я могла отримати €50 тис. Але з часом сума потрохи зменшувалася, – розповіла Джамала.

Також співачка анонсувала, що на свій день народження хоче організувати великий концерт в ботанічному саду.

Як Джамала схудла на шість кілограмів

Українська співачка Джамала поділилася секретами схуднення та зізналася, як їй вдалося скинути шість кілограмів за півтора місяця.

Зараз артистка активно працює над своєю фігурою та загалом хоче схуднути на десять кілограмів. Вона дотримується збалансованого харчування та рідко вечеряє. Але через стресові ситуації Джамала іноді не може втриматися від чогось солодкого.

Фото: Джамала