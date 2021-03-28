Популярна американська співачка та акторка Леді Гага 28 березня відзначає своє 35-річчя.

Леді Гага – одна з найяскравіших та неординарних зірок сучасного шоу-бізнесу. Вона не боїться експериментувати зі своєю зовнішністю та дивувати провокаційною творчістю. За 15 років своєї кар’єри Леді Гага стала володаркою шести премій Греммі, 30 премій MTV, премії Еммі та Оскар.

З нагоди дня народження королеви поп-музики Факти ICTV підготували її біографію та добірку найепатажніших кліпів.

Біографія Леді Гаги

Леді Гага народилася 28 березня 1986 року в Нью-Йорку. Вона почала співати у підлітковому віці, а пізніше покинула навчання у коледжі заради того, щоб займатися музикою.

Справжнє ім’я зірки – Стефані Джерманотта. Сценічний псевдонім співачці вигадав її перший продюсер. На його думку, Леді Гага на сцені рухалася так, як соліст групи Queen. Тому для нового імені він обрав частину назви однієї з пісень легендарного колективу.

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З підліткового віку артистка надихалася творчістю Девіда Бові та Фредді Мерк’юрі. Завдяки їм вона зрозуміла, що можна мати яскравий, театральний образ і водночас виконувати хорошу музику.

Леді Гага завжди намагається виділятися, тому ретельно продумує свої образи для виходу на сцену. Її костюми, зачіски та макіяж можна назвати витворами мистецтва, а кліпи – справжніми шедеврами.

Топ-5 кліпів Леді Гаги

Bad Romance, 2009

Це найвідоміший кліп Леді Гаги, який зібрав понад 1, 3 млрд переглядів. Роботу співачки відзначили премією Греммі.

Сюжетна лінія ролика побудована на тому, що артистка стає заручницею супер-моделей, які продають її мафії. Над відео працював режисер Френсіс Лоуренс.

Poker Face, 2009

Знімання цього кліпу відбувалися під керівництвом режисера Рея Кея. Ролик починається з того, що Гага в чорному купальнику та з маскою на обличчі виходить з басейну і починає співати.

Кліп отримав музичні нагороди MuchMusic Video Awards та MTV Video Music Awards 2009.

Alejandro, 2010

Режисером майже 9-хвилинного ролика виступив відомий режисер Стівен Клейн, який раніше працював з Мадонною, Тімберлейком та Брітні Спірс.

У кліпі Леді Гага приміряла на себе відразу кілька образів – черниці, порнозірки, військової та озброєної жінки.

Applause, 2013

Режисерами цього ролика виступили відомі фотографи Inez & Vinoodh. Відео поєднало в собі чорно-білі та кольорові кадри, на яких співачка постає у різних вбраннях.

У фіналі виконавиця жестами зображує слово ARTPOP. Пізніше Леді Гага зізналася, цей проект – яскравий доказ того, що вона не може жити без змін.

Judas, 2011

Концепція кліпу – це сучасний погляд на Новий Заповіт у контексті людських стосунків. Назва пісні перекладається як Іуда. Ця робота отримала багато критики зі сторони католицької церкви.

Ролик навіть потрапив на четверте місце списку Найгірших кліпів усіх часів і народів.

Леді Гага та Бредлі Купер

Восени 2018 року Леді Гага разом з актором Бредлі Купером представила драму Зірка народилася, у якій співачка виконала головну роль. Стрічка показує непрості стосунки молодої виконавиці Еллі та літнього співака Джексона Майна.

Після виходу фільму Гагу та Купера запідозрили в романі. Спочатку вони заперечували свої стосунки, але пізніше стало відомо, що артистка переїхала жити до Бредлі Купера.

Згодом зірка зізналася, що їхній роман був вигадкою та якісною піар-кампанією. Нині Леді Гага перебуває у стосунках з підприємцем Майклом Поланскі.

Фото: Леді Гага