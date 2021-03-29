Український співак Сергій Бабкін пояснив, чому постійно зраджував своїй дружині Сніжані.

В одному з останніх інтерв’ю Сергій Бабкін зізнався, що йому не вдалося змінити свій звичний спосіб життя навіть після вінчання та весілля.

Артисту було складно перестати зустрічатися з іншими жінками та залишатися вірним своїй дружині.

Музикант розповів, що саме Сніжана допомогла йому змінити свої звички та стати на правильний шлях.

– Це було моєю звичкою. Я так жив до. І потім погнав за інерцією, тому що міняти звичку – це здавалося страшно. Щоб змінити звичне життя, треба мати величезну сміливість, а в цьому мені допомогла Сніжана. Вона – мій Ангел, мій маяк! Я кардинально змінив своє життя і це мій безцінний досвід. Тепер я маю право говорити про це, – наголосив Сергій Бабкін.

Бабкін зазначив, що не боїться критики та осуду інших людей. Він впевнений, що їхня ситуація може стати повчальним уроком для багатьох.

– Найголовніше, що цією правдою ми дали зрозуміти людям, що будь-які труднощі – це зростання. Будь-який біль можна трансформувати та забрати з нього енергію для свого зростання й розвитку, – розповів музикант.

Сергій Бабкін презентував трек-сповідь Вона знає

Український співак Сергій Бабкін презентував трек-сповідь Вона знає після публічного зізнання у численних зрадах.

Зворушливий трек артист присвятив своїй дружині Сніжані, яка наголосила, що за три роки шлюбу в Сергія Бабкіна було понад 100 жінок. Попри це, Сніжана пробачила артисту та пройшла шлях від образи до прийняття і пробачення.

Бабкін зізнався, що кохана стала його музою та підтримкою для створення цієї композиції.

Фото: Сергій Бабкін

Джерело: Обозреватель