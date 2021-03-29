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Валентина Чорна |

Девочки рулят: Настя Каменських запускає власне реаліті-шоу

Українська співачка Настя Каменських запускає власне реаліті-шоу Девочки рулят.

Настя Каменских

На сторінці в Instagram Настя Каменських оприлюднила відео, в якому розповіла про деталі запуску свого реаліті.

У новому проекті співачка поділиться з шанувальниками моментами свого життя.

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Також Настя обіцяє показати, як вона відпочивала з подругами та перезавантажувалася після складного періоду.

– Нещодавно я задумалася про те, яким для мене був минулий рік. Для всіх нас і особисто для мене він виявився дуже складним. Стільки подій, стільки нових непростих завдань. Стільки труднощів і втрат. Тримати все в собі стало занадто важко.

І я зрозуміла, що треба щось змінювати. Хочу кардинально змінити обстановку та перезавантажитися. І я хочу зробити це разом з вами! – розповіла Настя.

Судячи з кадрів з промо-ролика, перезавантаження відбуватиметься не в Києві, а десь на тропічному острові.

Шанувальники в захваті від ідеї співачки. У коментарях вони зазначили, що з нетерпінням чекають виходу першої серії реаліті-шоу Девочки рулят.

Настя Каменських презентувала новий кліп

Відома українська співачка Настя Каменських презентувала новий кліп на пісню Девочки рулят, яка увійшла до альбому Красное вино.

В ролику разом з Каменських знялися Леся Нікітюк, Даша Астаф’єва, Таня Парфілева та Анна Завгородня. За словами співачки, кліп переносить у світ, де живуть сильні, зухвалі та впевнені в собі дівчата.

Фото: прес-служба Насті Каменських

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