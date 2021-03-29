Американський актор Джонні Депп зазнав поразки в суді у справі про наклеп проти американського таблоїду The Sun.

Артист намагався оскаржити рішення суду, в якому американське видавництво називає його людиною, яка б’є дружину. Суддя Ендрю Ніккол прийняв рішення, що таблоїд зробив це небезпідставно, і визнав його винним у фізичному насильстві над екс-дружиною Ембер Герд.

Адвокат зірки Піратів Карибського моря просив суд скасувати таке рішення і призначити новий судовий розгляд.

Однак апеляційний суд Великої Британії ухвалив рішення залишити вирок без змін, вирішивши, що звинувачення правдиві, а також дозволивши використовувати в цій ситуації вираз людина, яка б’є дружину.

Представники Ембер Герд сказали, що вони задоволені рішенням суду, а заява команди Деппа – це не більше, ніж стратегія для преси.

– Докази, представлені у справі, незаперечні. Початковий вирок полягав в тому, що Депп вчинив домашнє насильство щодо Ембер не менше за 12 разів, і вона досі боїться за своє життя, – додали вони.

Джонні Депп і суд з Ембер Герд

На початку липня 2020 року в Лондоні розпочався судовий процес між Джонні Деппом та Ембер Герд. Британська газета The Sun в одній зі своїх статей написала, що актор регулярно бив свою дружину, ґрунтуючись на її заявах.

Словосполучення людина, що б’є дружину, використане таблоїдом, дало кар’єрі Деппа негативний поштовх. Актор намагається відновити свою репутацію та довести, що заява його екс-дружини – наклеп.

Джерело: Deadline