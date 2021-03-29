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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Каріна Зуєва |

Макс Барських і Zivert повинні взяти участь в Євробаченні – ЗМІ

Шанувальники Євробачення по всьому світу закликають українського співака Макса Барських і російську співачку Zivert до участі в конкурсі в 2022 році.

Макс Барських та Zivert

Кліп на спільну пісню Барських та Zivert – Bestseller, прем’єра якого відбулася 18 березня, викликав колосальний успіх.

Відеоролик зібрав понад 11 млн переглядів, увійшов у топ YouTube-трендів багатьох країн, а також зайняв лідуючі місця в чартах Apple Music.

Вихід відеокліпу викликав хвилю обговорення в європейських ЗМІ, щодо участі артистів в конкурсі Євробачення 2022. За висунення їх кандидатур висловилися в Великобританії, Польщі, Фінляндії, Ірландії та інших країнах.

Портал Eurovision Ireland опублікував статтю, в якій цікавиться, чи буде Барських представляти Україну на пісенному конкурсі в наступному році.

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Фінське видання Escbeat пише, що Макс обов’язково повинен показати свій талант світові, а пісня Bestseller – це не тільки успішний трек, але і багатообіцяюча заява, на яку всі давно очікували. Вони наголосили, що обидва виконавці повинні виступити на Євробаченні.

Британське видання Esccovers також впевнене, що Барських з Zivert повинні взяти участь у пісенному конкурсі.

Не залишилася осторонь і Польща, на порталі Dziennik Eurowizyjny обговорюється участь артистів на Євробаченні 2022.

Незважаючи на всі події, які відбуваються в Україні, Барських активно будує кар’єру в Росії та дає там концерти. Нещодавно співак тривалий час знаходився в Москві. 27 березня артист повернувся до Києва.

Барських про успіхи та особисте життя

Артист Макс Барських розповів про свої успіхи і провали, про те, як справляється з депресією і про чутки, які ходять навколо нього.

Співак зізнався, що його сингл Тумани став поворотною подією в житті, яка розділила її на до і після. Барських зізнався, що в кожній пісні він старається бути чесним, тому в його кар’єрі не було провалів.

Також артист розповів про особисті правила виходу з депресії та поділився, що щастя – це внутрішній стан.

Фото: прес-служба Макса Барських

Джерело: Dziennik Eurowizyjny, Esccovers, Eurovision Ireland, Escbeat

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