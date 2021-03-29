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Валентина Чорна |

Оголена в копиці сіна: Елізабет Герлі поділилася відвертим фото

Голлівудська акторка Елізабет Герлі поділилася відвертим фото.

Елізабет Герлі

На своїй сторінці в Instagram 55-річна Елізабет Герлі оприлюднила світлину, на якій позує оголеною посеред копиці сіна.

Акторка обняла коліна рукою, прикриваючи таким чином пікантні місця. Попри відсутність одягу фото не виглядає вульгарно, оскільки вся увага зводиться до обличчя та посмішки зірки.

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Під відвертим знімком Елізабет звернулася до ЗМІ, які написали, що акторка та її 18-річний син запускають реаліті-шоу.

Герлі спростувала інформацію та зазначила, що вони не планують цим займатися.

Шанувальники Елізабет закидали її компліментами та зазначили, що акторка має шикарну фігуру та чудовий зовнішній вигляд.

Кім Кардаш‘ян поділилася гарячим фото

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян поділилася гарячими фото, на яких позує в бікіні.

Знаменитість оприлюднила світлини з відпочинку та продемонструвала свою розкішну фігуру та пишні груди. У кадрі Кардаш’ян лежить в гамаку та засмагає на сонці у чорному бікіні.

Фото: Елізабет Герлі

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