Голлівудська акторка Елізабет Герлі поділилася відвертим фото.

На своїй сторінці в Instagram 55-річна Елізабет Герлі оприлюднила світлину, на якій позує оголеною посеред копиці сіна.

Акторка обняла коліна рукою, прикриваючи таким чином пікантні місця. Попри відсутність одягу фото не виглядає вульгарно, оскільки вся увага зводиться до обличчя та посмішки зірки.

Під відвертим знімком Елізабет звернулася до ЗМІ, які написали, що акторка та її 18-річний син запускають реаліті-шоу.

Герлі спростувала інформацію та зазначила, що вони не планують цим займатися.

Переглянути цей допис в Instagram Шанувальники Елізабет закидали її компліментами та зазначили, що акторка має шикарну фігуру та чудовий зовнішній вигляд.

Кім Кардаш‘ян поділилася гарячим фото

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян поділилася гарячими фото, на яких позує в бікіні.

Знаменитість оприлюднила світлини з відпочинку та продемонструвала свою розкішну фігуру та пишні груди. У кадрі Кардаш’ян лежить в гамаку та засмагає на сонці у чорному бікіні.

Фото: Елізабет Герлі