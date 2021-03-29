Українська співачка Анастасія Приходько знялася топлес і розповіла, як рік карантину вплинув на її життя.

Виконавиця опублікувала чорно-білий знімок, на якому зображена топлес. Приходько позувала в піджаку, який злегка прикриває її груди.

Анастасія поділилася зі своїми шанувальниками тим, що їй почало подобатися сидіти вдома. І все це завдяки пандемії коронавірусу.

– Я думала, що не створена для сім’ї, затишку, домашніх справ, але ні. Ще як створена. Не думала, що вмію розбиратися в документах, пов’язаних з податковою, або брати життя на контроль з іншого його боку. Навчилася розбиратися в комунальних платіжках, і мені стало цікаво всім цим займатися, – сказала Приходько.

Артистка зізналася, що почистила коло свого спілкування – починаючи із записної книжки і закінчуючи особистими зустрічами. Вона вважає важливим не тримати біля себе токсичних людей.

– Давно треба було це зробити, але, як завжди, не було часу. А це дуже важливо. Непотрібні люди токсичні, і навіть якщо вам здається навпаки, то це не так, – сказала Анастасія.

Приходько наголосила, що пишається зробленими за рік справами. І навіть їхнє особисте з чоловіком життя стало зовсім інакшим.

– Ми стали більше поважати одне одного, кохати, турбуватися та мріяти. Стали кращими та сильнішими. І всіх, хто намагався нам якось заважати, сварити або заздрити, я прибрала з нашого життя. Все тому, що стала більше помічати та чути. Тож карантин має свої плюси, й у мене їх безліч, – підсумувала Приходько.

Приходько показала, як відкрити пляшку грудьми

У своєму Instagram Анастасія Приходько показала, як відкрити пляшку грудьми. Виконавиця записала відео, на якому покроково коментувала весь процес.

Співачка уточнила, що її порада присвячена жінкам-автомобілісткам.

Фото: Анастасія Приходько