PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Репер Lil Nas X випускає кросівки Сатани з людською кров‘ю

Американський реп-виконавець Lil Nas X створив “кросівки Сатани” з людською кров’ю та диявольськими атрибутами.

Lil Nas X

Спільно з дизайнерами з арт-колективу MSCHF репер Lil Nas X випустить лімітовану колекцію кросівок, на яких зображені пентаграми та перевернутий хрест.

Творці зазначили, що в підошву вони додали по краплині людської крові, яку надали члени арт-групи.

Читайте
Кросівки Джордана продали на аукціоні за рекордну ціну

Всього в продаж надійшло 666 пар взуття вартістю $ 1018 за кожну. Кросівки будуть продаватися у червоній коробці із зображенням сцен Страшного суду.

Взуття було виконане в стилістиці Nike Air Max 97, але в Nike сказали, що не причетні до створення “кросівок Сатани”.

– У нас немає контакту з Lil Nas або MSCHF. Компанія Nike не розробляла і не випускала це взуття, ми їх не підтримуємо, – заявили в компанії.

Lil Nas X здивував шанувальників

Американський виконавець Lil Nas X здивував шанувальників великим розміром грудей.

Музикант опублікував в Twitter знімки, на яких він зображений зі значним розміром грудей. Шанувальники злякалися, що виконавець зробив собі пластичну операцію, однак виявилося, що груди накладні.

Фото: Lil Nas X

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка