Американський реп-виконавець Lil Nas X створив “кросівки Сатани” з людською кров’ю та диявольськими атрибутами.

Спільно з дизайнерами з арт-колективу MSCHF репер Lil Nas X випустить лімітовану колекцію кросівок, на яких зображені пентаграми та перевернутий хрест.

Творці зазначили, що в підошву вони додали по краплині людської крові, яку надали члени арт-групи.

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Всього в продаж надійшло 666 пар взуття вартістю $ 1018 за кожну. Кросівки будуть продаватися у червоній коробці із зображенням сцен Страшного суду.

Lil Nas X x Nike Airmax 97 “Satan Shoes” pic.twitter.com/1x4JJM4OxB — quando eu tinha uma glock ™ (@qeutglck) March 27, 2021

Взуття було виконане в стилістиці Nike Air Max 97, але в Nike сказали, що не причетні до створення “кросівок Сатани”.

– У нас немає контакту з Lil Nas або MSCHF. Компанія Nike не розробляла і не випускала це взуття, ми їх не підтримуємо, – заявили в компанії.

Lil Nas X здивував шанувальників

Американський виконавець Lil Nas X здивував шанувальників великим розміром грудей.

Музикант опублікував в Twitter знімки, на яких він зображений зі значним розміром грудей. Шанувальники злякалися, що виконавець зробив собі пластичну операцію, однак виявилося, що груди накладні.

Фото: Lil Nas X