Телеведучий Дмитро Шепелєв розповів, як вони з коханою, дизайнером Катериною Тулуповою, прийняли рішення завести спільну дитину.

За словами Дмитра, рішення про те, щоб народити спільну дитину пара прийняла легко та безтурботно. Все сталося само собою та дуже природно, оскільки вони вдвох цього хотіли.

– Напевно, складно уявити більш благополучний сценарій. У кожного з нас вже був досвід батьківства, і ми раді відчути його знову, – сказав Шепелєв.s

Телеведучий зізнався, що вдячний своїй коханій за те, що вона зважилася завести ще одну дитину та пройти цей не найпростіший шлях.

– Тільки зараз я усвідомлюю, що за зовнішньою безтурботністю її “Згодна” стоїть набагато більше – терпіння, робота та сміливість. Я так пишаюся і захоплююся тобою. Дякую за твою красу та сміх – це була весела пригода, – сказав Дмитро.

Дмитро Шепелєв вдруге став батьком

У п’ятницю, 26 березня, Дмитро Шепелєв став батьком вдруге. Телеведучий опублікував знімок з новонародженою дитиною на руках.

Пара не повідомляє, хто саме у них народився, проте шанувальники шоумена припускають, що син.

Це перша спільна дитина Шепелєва та Тулупової. Дмитро вже виховує семирічного сина Платона, народженого співачкою Жанною Фріске, а Катерина – семирічну доньку Ладу.

Фото: Дмитро Шепелєв