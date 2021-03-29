Американська виконавиця Мадонна опублікувала відверті фото у білизні.
Співачка оприлюднила низку знімків, на яких позує лише у спідній білизні. Лук артистки доповнюють чорні панчохи.
Також Мадонна одягнула капелюшок від українського дизайнера Ruslan Baginskiy.
Волосся вона зібрала у хвіст і зробила макіяж з акцентом на очах.
Ратаковскі показала, як годує сина грудьми
Американська модель Емілі Ратаковскі оприлюднила відверте фото з первістком.
Модель показала, як годує сина грудьми. Вона поділилася світлиною, на якій сидить у сонячній кімнаті та тримає немовля на руках.