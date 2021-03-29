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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

У панчохах та капелюшку від українського дизайнера: провокаційні фото Мадонни

Американська виконавиця Мадонна опублікувала відверті фото у білизні.

Мадонна

Співачка оприлюднила низку знімків, на яких позує лише у спідній білизні. Лук артистки доповнюють чорні панчохи.

Також Мадонна одягнула капелюшок від українського дизайнера Ruslan Baginskiy.

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Волосся вона зібрала у хвіст і зробила макіяж з акцентом на очах.

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