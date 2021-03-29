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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Вірю в тебе: Джамала презентувала новий кліп про свою сім’ю

Українська співачка Джамала презентувала новий кліп на пісню Вірю в тебе.

Джамала

У новому кліпі Джамала розповіла про батьківство, а також показала свого чоловіка Бекіра та двох синів: 3-річного Еміра і 9-місячного Селіма-Гірая.

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Співачка вважає, що в світі досі існують стереотипи з приводу розподілу ролей у вихованні дітей. Тому у відео вона вирішила показати реальних батьків, які проводять час зі своїми дітьми.

– Вірю в тебе – це пісня про віру в дітей, які обов’язково повинні стати хорошими людьми, коли виростуть. А ще вона і про віру в себе, тому що всі ми трошки діти, – розповіла зірка.

У новому кліпі Джамала вперше показала свій типовий робочий день, а також теплий вечір з рідними людьми.

–  Ми намагалися показати реальне життя без купюр, з акцентом на історії чудових батьків, – наголосила Джамала.

Пісня Вірю в тебе увійшла до нового альбому МИ, який співачка презентувала на початку березня. Кліп на композицію коштував Джамалі $17 тис.

Джамала про гонорари після Євробачення

Співачка Джамала розповіла про гонорари після Євробачення та можливий дует з Біллі Айліш.

В інтерв’ю програмі Ранок у великому місті на ICTV артистка відповіла на 33 запитання Олександри Кучеренко та зізналася, що після перемоги в музичному конкурсі вона могла отримувати  €50 тис. за пісню. Але виконавиця зазначила, що з часом суми потрохи почали зменшуватися.

Фото: Джамала

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