Блогер і екс-учасниця романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 Надін Медведчук розповіла, чому шукає своє кохання на телепроектах.

За словами дівчини, їй важливо знати, що в чоловіка на неї серйозні плани. Саме тому вона ходить на проекти. Крім Холостяка, Надін була учасницею шоу Одруження наосліп у 2020 році.

Дівчина наголосила, що на таке рішення вплинула її історія з минулого, яка сталася в 2014 році.

– На проекти я ходжу, бо знаю, що туди чоловіки справді прийшли за стосунками. І якщо я в них закохаюся, то тоді точно весілля та діти. У звичайному житті мені страшно довіритися. Я шукаю підступу і боюся показати свої щирі емоції, щоб мене знову не скривдили, – зізналася Надін.

Нагадаємо, що в третьому випуску шоу Холостяк 11 Надін Медведчук залишила проект.

Холостяк 11

Головним героєм шоу Холостяк 11 став 31-річний бізнесмен з Харкова Михайло Заливако. Він не уявляє свого життя без спорту, а також обожнює гори. У 2020 році Михайло здійснив сходження на Ельбрус за маршрутом першопрохідців.

Заливако зізнався, що в його житті не вистачає справжнього кохання, саме тому він прийняв рішення взяти участь у проекті.

Фото: Надін Медведчук