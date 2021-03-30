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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Євгенія Шапоренко |

Гнів людський: вийшов трейлер нового фільму Гая Річі

У мережі опублікували трейлер нового фільму британського режисера Гая Річі Гнів людський.

Фільм Гнів людський

Фільм вийде у прокат 22 квітня 2021 року.

Головну роль у стрічці виконає Джейсон Стетхем.

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За сюжетом головний герой шукає винних у смерті сина, тому він проникає в інкасаторську компанію. У пошуках правосуддя, має намір знайти замовника серії багатомільйонних пограбувань у Лос-Анджелесі.

Трейлер другої частини фільму Загін самогубців

Кінокомпанія Warner Bros. представила трейлер фільму Загін самогубців: Місія навиліт, заснованого на коміксах DC Comics.

Вихід фільму Загін самогубців: Місія в Україні очікується на початку серпня 2021 року.

Режисером фільму став американський сценарист Джеймс Ганн.

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