У мережі опублікували трейлер нового фільму британського режисера Гая Річі Гнів людський.
Фільм вийде у прокат 22 квітня 2021 року.
Головну роль у стрічці виконає Джейсон Стетхем.
За сюжетом головний герой шукає винних у смерті сина, тому він проникає в інкасаторську компанію. У пошуках правосуддя, має намір знайти замовника серії багатомільйонних пограбувань у Лос-Анджелесі.
Трейлер другої частини фільму Загін самогубців
Кінокомпанія Warner Bros. представила трейлер фільму Загін самогубців: Місія навиліт, заснованого на коміксах DC Comics.
Вихід фільму Загін самогубців: Місія в Україні очікується на початку серпня 2021 року.
Режисером фільму став американський сценарист Джеймс Ганн.