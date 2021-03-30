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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

Кросівки Сатани від Lil Nas X – на арт-колектив MSCHF подали до суду

Компанія Nike подає в суд на арт-колектив MSCHF, який в колаборації з репером Lil Nas X створив кросівки Сатани з людською кров’ю.

Кроссовки

Кросівки за $1 018 з перевернутим хрестом, пентаграмою і словами Луки 10:18 були виготовлені на базі з кросівок Nike Air Max 97.

MSCHF випустила 666 пар взуття і заявляє, що вони були розпродані менш ніж за хвилину.

Nike заявляє про порушення прав на товарний знак.

У заяві компанії до Окружного суду США Східного округу Нью-Йорка йдеться, що вона не схвалює виготовлення взуття Satan Shoes за індивідуальним замовленням.

Nike просить суд заборонити MSCHF продавати взуття та використовувати свій знаменитий дизайнерський знак Swoosh.

Деякі консерватори, зокрема губернатор Південної Дакоти Крісті Ноем, і деякі релігійні послідовники, образилися на суперечливий дизайн взуття і розкритикували Lil Nas X і MSCHF.

Кросівки Сатани з людською кров‘ю

Реп-виконавець Lil Nas X створив “кросівки Сатани” з людською кров’ю та диявольськими атрибутами.

Творці зазначили, що в підошву вони додали по краплині людської крові, яку надали члени арт-групи.

Джерело: ВВС

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