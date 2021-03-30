Кросівки Сатани від Lil Nas X – на арт-колектив MSCHF подали до суду

Компанія Nike подає в суд на арт-колектив MSCHF, який в колаборації з репером Lil Nas X створив кросівки Сатани з людською кров’ю.

Кросівки за $1 018 з перевернутим хрестом, пентаграмою і словами Луки 10:18 були виготовлені на базі з кросівок Nike Air Max 97.

MSCHF випустила 666 пар взуття і заявляє, що вони були розпродані менш ніж за хвилину.

JUST IN: All 666 of Lil Nas X’s limited edition Satan shoes sold out in under a minute pic.twitter.com/PJv00vjaR5 — XXL Magazine (@XXL) March 29, 2021

Nike заявляє про порушення прав на товарний знак.

У заяві компанії до Окружного суду США Східного округу Нью-Йорка йдеться, що вона не схвалює виготовлення взуття Satan Shoes за індивідуальним замовленням.

Nike просить суд заборонити MSCHF продавати взуття та використовувати свій знаменитий дизайнерський знак Swoosh.

Деякі консерватори, зокрема губернатор Південної Дакоти Крісті Ноем, і деякі релігійні послідовники, образилися на суперечливий дизайн взуття і розкритикували Lil Nas X і MSCHF.

Кросівки Сатани з людською кров‘ю