Кросівки Сатани від Lil Nas X – на арт-колектив MSCHF подали до суду

Компанія Nike подає в суд на арт-колектив MSCHF, який в колаборації з репером Lil Nas X створив кросівки Сатани з людською кров’ю.

Кросівки за $1 018 з перевернутим хрестом, пентаграмою і словами Луки 10:18 були виготовлені на базі з кросівок Nike Air Max 97.

MSCHF випустила 666 пар взуття і заявляє, що вони були розпродані менш ніж за хвилину.

JUST IN: All 666 of Lil Nas X’s limited edition Satan shoes sold out in under a minute pic.twitter.com/PJv00vjaR5

— XXL Magazine (@XXL) March 29, 2021