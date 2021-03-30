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Каріна Зуєва |

Моргенштерн подарував своїй обраниці 5 млн рублів і Range Rover

Епатажний російський репер і блогер Моргенштерн подарував своїй коханій Діларі 5 млн рублів і Range Rover.

Моргенштерн

У понеділок, 29 березня, обраниці репера виповнився 21 рік. На честь цього Моргенштерн приготував для коханої дорогі подарунки та організував пишну вечірку.

Артист вручив Діларі валізу, в якій було 5 млн рублів. За словами виконавця, ці гроші вона може вкласти в розвиток своєї справи. Згодом був ще один подарунок – червоний Range Rover.

Автомобіль з’явився в супроводі акторів, які постали в костюмах трансформерів.

– Та сама жінка, яка була поруч з Алішером ще до Моргенштерна, а тепер цей світ наш. Кохаю, – написав репер у своєму Instagram.

Дівчина була приємно здивована подарунками та одразу сіла за кермо своєї нової автівки.

Деталі вечірки цілком відповідали стилю Моргенштерна: на розкішному торті для іменинниці були золоті цифри – 21, де замість одиниці красувалася фігурка у вигляді чоловічого статевого органу.

Думки шанувальників репера щодо подарунків розійшлися. Хтось пише, що Ділара нещира і зустрічається з виконавцем тільки через гроші, а хтось радіє за пару та бажає їм величезного кохання.

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Моргенштерн і Ділара разом з 2017 року. У 2019 році вони тимчасово припиняли свої стосунки, проте після цього знову возз’єдналися.

Моргенштерн і наркоз

Раніше Моргенштерн розповів своїм шанувальникам, що провів дев’ять годин під наркозом. 27 березня реперу ставили вініри, однак результат поки що неостаточний.

За словами музиканта, він задоволений виконаною роботою і своєю новою усмішкою. Моргенштерн зазначив, що не вірить в існування таких гарних людей на планеті.

Фото: Алішер Моргенштерн

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