Екс-дружина Андрія Богдана та учасниця романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 Анна Богдан розповіла, як захворіла на Covid-19 на телепроекті.

За словами Анни, під час знімального процесу на коронавірус захворів співробітник проекту, і в цілях безпеки всі учасниці здали тест на Covid-19.

Дівчина наголосила, що вона була впевнена в негативному результаті.

– Нічого не віщувало біди. Я себе чудово почувала та була впевнена, що цілком здорова. Результати тесту мене шокували, – зізналася Анна.

Богдан розповіла, що її відразу ж ізолювали від усіх. І вже через кілька днів вона відчула на собі, що таке Covid-19.

Дівчина наголосила, що перенесла вірус як звичайний грип, і ніякої госпіталізації не було, чому вона рада.

– Найважчим у той момент була самоізоляція. Я була в кімнаті постійно сама і нікуди не виходила. Від перегляду телевізора вже нудило. Потім як порятунок мені принесли книгу, – сказала Богдан.

Також Анна згадала про онлайн-побачення з холостяком Михайлом Заливаком, яке відбулося в четвертому випуску проекту. Дівчина сказала, що в той момент вона вже восьмий день перебувала на самоізоляції.

– Щоб якось розрядити обстановку, редактор принесла мені ноутбук. Тоді і відбулося онлайн-побачення, – сказала Анна.

Екс-дружина Андрія Богдана стала учасницею Холостяка

Прем’єра реаліті-шоу Холостяк 11 відбулася 5 березня. Тоді стало відомо, що за серце головного холостяка країни буде боротися колишня дружина Андрія Богдана Анна. За словами дівчини, політик освідчився їй за три місяці після знайомства, на що вона відповіла згодою.

Очевидно, що шлюб пари протримався недовго.

Фото: Анна Богдан