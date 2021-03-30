Лідер білоруських гуртів Ляпіс-98 і Brutto Сергій Міхалок виконав українську народну пісню.
Під час пандемії Сергій Міхалок даремно часу не гає. Артист вивчає українську мову та культуру, що і підштовхнуло його на виконання пісні Несе Галя воду.
На відео музикант з’явився в домашній обстановці, своє виконання він супроводжував грою на гітарі.
– Українська мова у вашому виконанні дуже гарна. Дякуємо, Сергію, – пишуть шанувальники співака.
Сергій Міхалок вже шість років живе в Україні. У 2015 році він отримав посвідку на проживання, а в 2020 році – звання Народного артиста України.
Міхалок приєднався до страйку в Білорусі
Наприкінці жовтня 2020 року Сергій Міхалок приєднався до страйку в Білорусі Співак разом зі своїми гуртами відмовився давати концерти в країні, поки не зміниться режим Лукашенка.
Артист виступає за проведення в країні нових президентських виборів. Також він закликав світову спільноту відмовитися від будь-яких контактів з нинішньою владою.
Фото: прес-служба Сергія Міхалка