Лідер білоруських гуртів Ляпіс-98 і Brutto Сергій Міхалок виконав українську народну пісню.

Під час пандемії Сергій Міхалок даремно часу не гає. Артист вивчає українську мову та культуру, що і підштовхнуло його на виконання пісні Несе Галя воду.

На відео музикант з’явився в домашній обстановці, своє виконання він супроводжував грою на гітарі.

– Українська мова у вашому виконанні дуже гарна. Дякуємо, Сергію, – пишуть шанувальники співака.

Сергій Міхалок вже шість років живе в Україні. У 2015 році він отримав посвідку на проживання, а в 2020 році – звання Народного артиста України.

Міхалок приєднався до страйку в Білорусі

Наприкінці жовтня 2020 року Сергій Міхалок приєднався до страйку в Білорусі Співак разом зі своїми гуртами відмовився давати концерти в країні, поки не зміниться режим Лукашенка.

Артист виступає за проведення в країні нових президентських виборів. Також він закликав світову спільноту відмовитися від будь-яких контактів з нинішньою владою.

Фото: прес-служба Сергія Міхалка