Український продюсер Олександр Сірий помер через ускладнення, що спричинила коронавірусна хвороба.
Чоловік пішов з життя у віці 59 років.
Олександр Сірий був виконавчим директором концертного залу Freedom Hall. Також він був гендиректором Першого каналу.
— Covid… Боже… Саня… у мене шок.. як так… Спи спокійно Друг… слів нема, – написала продюсер Олена Мозгова у Facebook.
Сірий народився у Львові у 1962 році, де він навчався у музичній школі імені Крушельницької. Також він закінчив Донецьку державну консерваторію ім. Прокоф’єва.
Був продюсером таких виконавців – Ассоль, Алекса, Do-ping, Юлія Лотоцька, Мар’яна, Ігор Закус, Саша Дюма. Він займався організацією Міс Європа-2006 та бенефісом Анастасії Волочкової.
Очолював компанію ICMG, яка у 2007 році організувала виступ американського джазового виконавця Маркуса Міллера зі США.
Помер вокаліст гурту Brutto
Учасник білорусько-українського колективу Brutto Сергій Корольов помер у віці 35 років.
Музикант помер після боротьби із важкою хворобою.
Сергій Корольов виступав у Brutto від початку. Перш ніж долучитися до колективу він працював фінансистом, був футбольним фанатом, захоплювався тайським боксом.
Фото: Олександр Сірий