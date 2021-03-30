Український продюсер Олександр Сірий помер через ускладнення, що спричинила коронавірусна хвороба.

Чоловік пішов з життя у віці 59 років.

Олександр Сірий був виконавчим директором концертного залу Freedom Hall. Також він був гендиректором Першого каналу.

— Covid… Боже… Саня… у мене шок.. як так… Спи спокійно Друг… слів нема, – написала продюсер Олена Мозгова у Facebook.

Сірий народився у Львові у 1962 році, де він навчався у музичній школі імені Крушельницької. Також він закінчив Донецьку державну консерваторію ім. Прокоф’єва.

Був продюсером таких виконавців – Ассоль, Алекса, Do-ping, Юлія Лотоцька, Мар’яна, Ігор Закус, Саша Дюма. Він займався організацією Міс Європа-2006 та бенефісом Анастасії Волочкової.

Очолював компанію ICMG, яка у 2007 році організувала виступ американського джазового виконавця Маркуса Міллера зі США.

Помер вокаліст гурту Brutto

Учасник білорусько-українського колективу Brutto Сергій Корольов помер у віці 35 років.

Музикант помер після боротьби із важкою хворобою.

Сергій Корольов виступав у Brutto від початку. Перш ніж долучитися до колективу він працював фінансистом, був футбольним фанатом, захоплювався тайським боксом.

Фото: Олександр Сірий