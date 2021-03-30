Стало відомо, в якому півфіналі та під яким номером виступлять представники від України на Євробаченні 2021.

Український гурт Go-A, який поїде представляти нашу країну на пісенний конкурс у Роттердам, виступить 18 травня в першому півфіналі під 15-м номером.

Разом з Україною виступлять ще 15 учасників – представники Литви, Словенії, Росії, Швеції, Австралії, Північної Македонії, Ірландії, Кіпру, Норвегії, Хорватії, Бельгії, Ізраїлю, Румунії, Азербайджану, і завершить перший півфінал – Мальта.

У другому півфіналі, 20 травня, виступить 17 країн – Сан-Марино, Естонія, Чехія, Греція, Австрія, Польща, Молдова, Ісландія, Сербія, Грузія, Албанія, Португалія, Болгарія, Фінляндія, Латвія, Швейцарія та Данія.

Євробачення 2021 пройде за планом В

На початку березня Європейський мовний союз заявив, що Євробачення 2021 року відбудеться за сценарієм B, що означає дотримання жорстких заходів безпеки.

Представникам усіх країн потрібно буде пред’явити негативний тест на коронавірус не більше ніж за 72 години до вильоту. Кількість людей в делегаціях і журналістів буде скорочена. Про присутність глядачів у залі буде оголошено пізніше.

Фото: Go-A, Eurovision