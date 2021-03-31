Український телеведучий Тимур Мірошниченко вперше за десять років відмовився бути ведучим міжнародного музичного фестивалю Слов’янський базар у Білорусі.
На своїй сторінці в Instagram Тимур Мірошниченко пояснив, що через напружену ситуацію з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком він більше не братиме участі у цьому заході.
– Я дійсно понад десять років був ведучим Слов’янського базару від України. Усі ці роки це була історія про музику. Аж до цього року, коли ситуація у Білорусі напружилися настільки, що навряд чи пісенний фестиваль може залишитись поза політикою. Я не їду до Вітебська і повідомив про це організаторів, – заявив телеведучий.
Також Тимур Мірошниченко зазначив, що він залишається коментатором пісенного конкурсу Євробачення на українському телебаченні попри дезінформацію ЗМІ.
Телеведучий пояснив, що два тижні тому написав заяву про звільнення з Суспільного, щоб оформитися там за сумісництвом.
– Я із завтрашнього дня дійсно не співробітник Суспільного за власним бажанням. Заяву написав ще два тижні тому, щоб потім знову туди оформитися за сумісництвом.
Тож я продовжую бути голосом конкурсу і для Суспільного, і для мільйонів українців. – пояснив Мірошниченко.
Під яким номером виступить Україна на Євробаченні
Представник України на Євробаченні 2021 гурт Go-A виступить під 15-м номером у першому півфіналі.
Разом з Україною виступлять ще 15 учасників. Перший півфінал Євробачення відбудеться 18 травня у Роттердамі.
Фото: Тимур Мірошниченко