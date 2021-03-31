Популярна співачка Віра Брежнєва продемонструвала свою фігуру в купальнику.

На своїй сторінці в Instagram Віра Брежнєва поділилася фото з відпочинку та зізналася, що полетіла у відпустку з двома доньками: 20-річнею Сонею та 11-річною Сарою.

На світлині зірка позує у чорному купальнику на тлі моря. Свій образ співачка довершила сонцезахисними окулярами, капелюхом та підвіскою на шиї.

Віра розповіла, що на відпочинку вони святкують день народження Соні.

– Щаслива мама 20-річної дочки! Найбільше моє щастя, що я нарешті з обома доньками! Ще й на канікулах! – написала Віра.

У коментарях шанувальники привітали Віру з днем народження доньки, а також зазначили, що зірка шикарно виглядає.

Як таке може бути? Доньці 20, а мамі вічно 18?;

Сама як дівчинка;

Я подумав, що це і є 20-річна дочка;

Як старша сестра, а не мама;

Сама будь-якій 20-річній фору даси;

Ніколи і не скажеш, що у вас така доросла дочка! Чудово виглядаєте, – пишуть підписники.







Дасть фору 20-річним: Віра Брежнєва вразила фігурою в купальнику / 2 фотографии

Віра Брежнєва приїхала до Києва

Співачка Віра Брежнєва прилетіла до Києва після тривалої відсутності.

На своїй сторінці в Instagram зірка оприлюднила фото, на якому зображена монументальна скульптура Батьківщина-мати.

Співачка зізналася, що дуже сумувала за Україною. Наразі Віра живе та працює в Росії, тому рідко буває на Батьківщині.

Фото: Віра Брежнєва