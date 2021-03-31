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Валентина Чорна |

Дасть фору 20-річним: Віра Брежнєва вразила фігурою в купальнику

Популярна співачка Віра Брежнєва продемонструвала свою фігуру в купальнику.

Вера Брежнева

На своїй сторінці в Instagram Віра Брежнєва поділилася фото з відпочинку та зізналася, що полетіла у відпустку з двома доньками: 20-річнею Сонею та 11-річною Сарою.

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На світлині зірка позує у чорному купальнику на тлі моря. Свій образ співачка довершила сонцезахисними окулярами, капелюхом та підвіскою на шиї.

Віра розповіла, що на відпочинку вони святкують день народження Соні.

– Щаслива мама 20-річної дочки! Найбільше моє щастя, що я нарешті з обома доньками! Ще й на канікулах! – написала Віра.

У коментарях шанувальники привітали Віру з днем народження доньки, а також зазначили, що зірка шикарно виглядає.

  • Як таке може бути? Доньці 20, а мамі вічно 18?;
  • Сама як дівчинка;
  • Я подумав, що це і є 20-річна дочка;
  • Як старша сестра, а не мама;
  • Сама будь-якій 20-річній фору даси;
  • Ніколи і не скажеш, що у вас така доросла дочка! Чудово виглядаєте, – пишуть підписники.
  • Вера Брежнева
  • Вера Брежнева
  • Вера Брежнева
  • Вера Брежнева
Дасть фору 20-річним: Віра Брежнєва вразила фігурою в купальнику / 2 фотографии

Віра Брежнєва приїхала до Києва

Співачка Віра Брежнєва прилетіла до Києва після тривалої відсутності.

На своїй сторінці в Instagram зірка оприлюднила фото, на якому зображена монументальна скульптура Батьківщина-мати.

Співачка зізналася, що дуже сумувала за Україною. Наразі Віра живе та працює в Росії, тому рідко буває на Батьківщині.

Фото: Віра Брежнєва

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