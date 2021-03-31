Жіночі короткі стрижки ніколи не вийдуть з моди та не втратять своєї актуальності, оскільки вони дуже практичні.

Саме коротка стрижка здатна зробити жінку впевненішою в собі, а також додати їй зухвалості та екстравагантності.

Але під час вибору нової зачіски дуже важливо враховувати особливості своєї зовнішності та форму обличчя. Правильно підібрана стрижка здатна освіжити повсякденний образ, а також полегшити процес укладання.

Факти ICTV підготували добірку наймодніших жіночих коротких стрижок, а також актуальні поради, які допоможуть не помилитися під час вибору нової зачіски.

Каре

Це найпопулярніша стрижка серед жінок із коротким волоссям, яка підходить для всіх типів обличчя.

Класичне каре – це рівно підстрижене волосся трохи вище рівня плечей. Зачіска характеризується чітко окресленою лінією волосся.

Така стрижка дуже популярна серед зірок. Селена Гомес, Кім Кардаш’ян, Ріанна, Дженніфер Лопес не раз з’являлися на публіці з каре.

Боб

На відміну від класичного каре, в якому волосся зрізається прямо, боб – це градуйована стрижка.

Особливості такої стрижки – це подовжені пасма біля обличчя та більш короткі ззаду. Така зачіска личить Шерон Стоун та Ірині Шейк.

Піксі

Це стрижка з коротко підстриженими пасмами на потилиці та більш довгим волоссям на маківці.

Стрижці Піксі віддають перевагу Лілі Коллінз, Емілія Кларк, Белла Хадід, оскільки вона легко вкладається та підходить для будь-якого типу волосся та форми обличчя.

Гарсон

Це дуже коротка стрижка в чоловічому стилі. Волосся філірується на скронях, потилиці та чубчику і доволі щільно прилягає до голови.

На стрижку гарсон варто звернути увагу жінкам з трикутною формою обличчя. З цією зачіскою любить поекспериментувати співачка Кетті Перрі.

Сессон

Це об’ємна зачіска з густим чубчиком, який стрижеться півколом. Сессон найкраще підійде жінкам з прямим густим волоссям та подовженою формою обличчя.

Цій стрижці віддає перевагу співачка Мірей Матьє.

Гаврош

Для стрижки гаврош характерні довгі пасма на скронях і чубчику. Чубчик найчастіше асиметричний або укладається на одну сторону.

Стрижка гаврош найкраще підходить жінкам із густим та кучерявим волоссям, яке складно зачесати. З такою зачіскою одного разу експериментувала Ріанна.

Місячний календар стрижок

Місячний календар допоможе обрати сприятливий день для стрижки або відвідування перукаря.

Щоб змінити зачіску, але при цьому не нашкодити собі – важливо не нехтувати порадами астрологів. Місячний календар стрижок на квітень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

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