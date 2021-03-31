Герцогиня Сассекська Меган Маркл планує народжувати другу дитину вдома.
Принц Гаррі та Меган Маркл очікують на поповнення в родині та готуються до домашніх пологів, які плануюються на початку літа.
Подружжя хоче зустріти доньку у своєму особняку в Монтесіто, штат Каліфорнія.
За словами інсайдерів, свого первістка Арчі Меган також хотіла народжувати вдома, але малюк не з’явився на світ у призначений термін і лікарі порадили їй лягти в лікарню.
– План Меган полягав у тому, щоб народити Арчі вдома. Але врешті-решт лікарі порадили їй лягти в лікарню. Все, що тоді її цікавило – безпечні пологи та благополуччя Арчі.
А зараз у неї є будинок в Каліфорнії. Це чудове місце, щоб народити дівчинку, – йдеться у джерелі.
Майбутня донька Гаррі та Меган стане першою дитиною в історії британської королівської сім’ї, яка буде народжена в США.
Королева Єлизавета ІІ стала прабабусею вдесяте
Внучка королеви Великої Британії Єлизавети II Зара Тіндолл втретє стала мамою 21 березня.
За словами її чоловіка, хлопчик народився вдома у ванній, оскільки подружжя не встигло доїхати до лікарні. Новонародженного назвали Лукас Філіп і він став десятим правнуком королеви Великої Британії Єлизавети II.
Джерело: Page Six
Фото: Sussexroyal