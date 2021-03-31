Герцогиня Сассекська Меган Маркл планує народжувати другу дитину вдома.

Принц Гаррі та Меган Маркл очікують на поповнення в родині та готуються до домашніх пологів, які плануюються на початку літа.

Подружжя хоче зустріти доньку у своєму особняку в Монтесіто, штат Каліфорнія.

За словами інсайдерів, свого первістка Арчі Меган також хотіла народжувати вдома, але малюк не з’явився на світ у призначений термін і лікарі порадили їй лягти в лікарню.

– План Меган полягав у тому, щоб народити Арчі вдома. Але врешті-решт лікарі порадили їй лягти в лікарню. Все, що тоді її цікавило – безпечні пологи та благополуччя Арчі. А зараз у неї є будинок в Каліфорнії. Це чудове місце, щоб народити дівчинку, – йдеться у джерелі.

Майбутня донька Гаррі та Меган стане першою дитиною в історії британської королівської сім’ї, яка буде народжена в США.

Королева Єлизавета ІІ стала прабабусею вдесяте

Внучка королеви Великої Британії Єлизавети II Зара Тіндолл втретє стала мамою 21 березня.

За словами її чоловіка, хлопчик народився вдома у ванній, оскільки подружжя не встигло доїхати до лікарні. Новонародженного назвали Лукас Філіп і він став десятим правнуком королеви Великої Британії Єлизавети II.

Джерело: Page Six

Фото: Sussexroyal