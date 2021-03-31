PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Напівоголена та на підборах: Анна Седокова поділилася відвертим фото

Українська співачка Анна Седокова поділилася фото, на якому позує напівоголеною.

Анна Седокова

На сторінці в Instagram Анна Седокова оприлюднила відверту світлину та продемонструвала свою фігуру.

Зірка позує у бежевому боді навпроти панорамного вікна. Свій образ співачка довершила босоніжками на високих підборах.

Читайте
Дівчата, з прийдешнім: Анна Седокова продемонструвала волохату пахву

Крім того, у кімнаті можна помітити кілька ваз з червоними трояндами. Також позаду Седокової сидить пес породи американський буллі, якого зірка назвала Мамбою.

– Ну нарешті придатний контент, подумав Мамба і зайшов у кадр, – підписала фото співачка.

Шанувальники в захваті від розкішної фігури Анни. Вони закидали її компліментами та зазначили, що вона має чудовий вигляд.

Анна Седокова здивувала гарячим відео

Українська співачка Анна Седокова поділилась гарячим відео у відвертому вбранні.

На своїй сторінці в Instagram зірка оприлюднила ролик, в якому продемонструвала своє підтягнуте тіло. На відео Анна спокусливо позує у бежевому корсеті та з оголеними ногами.

Фото: Анна Седокова

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка