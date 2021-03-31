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Валентина Чорна |

Тіна Кароль поділилася фото без макіяжу та зачіски

Українська співачка Тіна Кароль показала, який має вигляд у повсякденному житті.

Тіна Кароль поділилася фото без макіяжу та зачіски

У сторіз на своїй сторінці в Instagram Тіна Кароль оприлюднила селфі, на якому продемонструвала свою природну красу.

На фото співачка позує без макіяжу та зачіски. Свій образ зірка довершила чорним спортивним топом.

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Шанувальники Тіни в захваті від натуральної краси співачки та її сміливості показувати фото без фільтрів та макіяжу.

тина кароль

Тіна Кароль скасувала концерти

Популярна співачка Тіна Кароль неочікувано скасувала всі свої концерти, які були заплановані у містах України.

Зірка попросила вибачення у шанувальників, які чекали на її виступ, а також побажала всім здоров’я. Ймовірно, Тіна Кароль скасувала концерти через сплеск захворюваності на коронавірус в Україні.

Фото: Тіна Кароль

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