Українська співачка Тіна Кароль показала, який має вигляд у повсякденному житті.

У сторіз на своїй сторінці в Instagram Тіна Кароль оприлюднила селфі, на якому продемонструвала свою природну красу.

На фото співачка позує без макіяжу та зачіски. Свій образ зірка довершила чорним спортивним топом.

Шанувальники Тіни в захваті від натуральної краси співачки та її сміливості показувати фото без фільтрів та макіяжу.

Тіна Кароль скасувала концерти

Популярна співачка Тіна Кароль неочікувано скасувала всі свої концерти, які були заплановані у містах України.

Зірка попросила вибачення у шанувальників, які чекали на її виступ, а також побажала всім здоров’я. Ймовірно, Тіна Кароль скасувала концерти через сплеск захворюваності на коронавірус в Україні.

Фото: Тіна Кароль