Американська співачка Брітні Спірс прокоментувала документальний фільм Framing Britney Spears, який присвячений її особистому життю.

На своїй сторінці в Instagram Брітні Спірс оприлюднила відео, на якому вона танцює в шортах та рожевому топі.

Зірка зазначила, що її життя завжди було предметом спекуляцій, адже за нею постійно спостерігають інші.

Брітні зізналася, що дивилася не весь фільм Framing Britney Spears, а лише його частину.

– Я не дивилася документальний фільм. Але мене занепокоїло те, в якому світлі мене в ньому представили. Я проплакала два тижні, і я до сих пір іноді плачу, – зізналася Брітні.

Прем’єра документального фільму Framing Britney Spears відбулася у лютому 2021 року. У стрічці розповідається про життя та кар’єру артистки, а також про нав’язливу опіку її батька.

Вже 13 років зірка перебуває під опікунством Джеймса Спірс, який розпоряджається фінансами та особистим життям 39-річної співачки.

Брітні Спірс знову звернулася до суду

Популярна співачка Брітні Спірс просить позбавити її батька опікунства над нею.

Адвокат зірки Семюел Інгхем просить призначити опікуном Брітні Джоді Монтгомері. Семюел зазначив, що представить клопотання на слуханні 27 квітня.

Фото: Брітні Спірс